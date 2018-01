Garner promete governo provisório para próxima semana O general da reserva dos EUA Jay Garner, escolhido pelo governo dos EUA para liderar a reconstrução do Iraque, disse hoje que os iraquianos devem regressar urgentemente ao trabalho e, antecipou, que o processo de formação de um governo iraquiano deverá se iniciar na próxima semana. Ao final de um encontro em Bagdá com um grupo de líderes e intelectuais iraquianos, Garner reiterou o interesse dos EUA de criar "Um clima adequado que conduza para uma forma de governo democrática" criada pelo povo de Iraque. O país deve se reconstruir com base em "sua própria história, seu próprio orgulho e própria riqueza", sustentou Garner. Durante o encontro não esteve presente Ahmade Chalabi, líder do congresso nacional iraquiano, candidato preferido de Washington para um governo pós transição. "Creio que o processo de formação de um governo começará a partir da próxima semana" e será "guiado por iraquianos", afirmou Garner. O general antecipou também que alguns ministérios começaram a funcionar. "Teremos um coordenador em alguns ministério. E se sua sede foi destruída por algum bombardeio se encontrará outra sede", disse. Veja o especial :