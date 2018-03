Garota da Nova Zelândia não é Madeleine, diz polícia

Pessoas identificaram incorretamente duas vezes a menina vista na Nova Zelândia como Madeleine. A primeira aparição ocorreu em março passado e a segunda, na véspera do Ano Novo.

Madeleine tinha 3 anos de idade, quando desapareceu há quase seis anos durante férias com a família en Portugal. Seu desaparecimento chamou a atenção, assim como suas falsas aparições ao redor do globo. A polícia portuguesa encerrou o caso em 2008, depôs de não conseguir descobrir o que aconteceu com ela.

A polícia da Nova Zelândia disse em um comunicado que enviou amostras de DNA à Scotland Yard após um pedido da polícia britânica que ainda investiga o desaparecimento da Madeleine. A polícia da Nova Zelândia disse que a família da garota, que não teve o nome identificado, pediu privacidade. As informações são da Associated Press.