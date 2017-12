Garota de 12 anos mata a mãe nos Estados Unidos Uma garota de 12 anos, irritada por ter sido repreendida, matou sua mãe com um tiro no rosto enquanto ela dormia, informou a polícia texana. Elvira Marion Walton, 48 anos, foi encontrada morta na cama por seu filho de 10 anos na manhã de domingo. O garoto chamou a polícia. "Aparentemente o motivo é que a filha estava irritada pelo fato de a mãe tê-la disciplinado", disse o sargento Gary Kirkpatrick ao jornal The Dallas Morning News. A garota foi acusada de homicídio. A polícia encontrou uma arma na casa, mas não se sabia imediatamente se a arma foi a usada no crime. Outra filha de Elvira, Thanica Derrick, disse que sua mãe estava tendo problemas com sua irmã. Elvira tinha seis filhos e vivia numa antiga garagem convertida em casa da família. "Ela é uma garota normal de 12 anos, com os hormônios e tudo mais", contou Thanica, 22 anos. "Não houve nada ruim a ponto de ela fazer isso com minha mãe. Ele vinha fugindo de casa e não ia à escola".