Garota de 14 anos pode ter matado militar americano Uma garota de 14 anos foi a autora do disparo que matou, na sexta-feira, o sargento americano Nathan Ross Chapman - o primeiro militar dos EUA morto por forças inimigas na atual campanha antiterror no Afeganistão -, informou nesta segunda-feira o jornal paquistanês Kyber Mail. Líderes tribais da Província de Paktia, no leste afegão, estavam debatendo a possibilidade de entregar a garota, cujo nome não foi revelado, a forças americanas. Mas uma outra versão, atribuída pela agência Associated Press a fontes do governo afegão, sustenta que o assassino do soldado é um garoto, que teria fugido de Paktia. Segundo essas fontes, o desaparecimento do menor causou a suspensão da reunião de chefes das tribos. Chapman, que tinha 31 anos e vivia no Texas, foi morto numa emboscada quando integrava uma equipe de 25 homens - composta também por boinas-verdes e agentes da CIA, a agência de inteligência americana. O grupo se dirigia a um vilarejo da província para confirmar a veracidade de informações segundo as quais bombardeios americanos tinham causado dezenas de mortes entre civis durante um bombardeio. Um agente da CIA também foi ferido. O Pentágono não deu detalhes sobre as circunstâncias do ataque, mas o Kyber Mail informou que ele ocorreu quando um grupo de afegãos, no qual se encontrava a garota, abriu fogo contra helicópteros americanos que iniciavam a descida. Chapman e o agente da CIA foram baleados a bordo do helicóptero.