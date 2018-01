Garota que atingiu príncipe Charles com uma flor pede desculpas Uma garota de 16 anos que atingiu a face do príncipe Charles com uma flor (veja a foto) enviou um pedido escrito de desculpas pela incidente. "Não pretendia ofendê-lo e peço seu perdão e sua compreensão", escreveu Alina Lebedeva em uma carta publicada hoje pelo jornal letão Chas. O pai da jovem, Nikolai Lebedev, confirmou o conteúdo da mensagem. Lebedeva atingiu o príncipe com um cravo vermelho no último dia 8. O incidente ocorreu enquanto Charles parou para cumprimentar crianças em uma rua de Riga, a capital letã. Na época, Lebedeva afirmou estar protestando contra o envolvimento da Grã-Bretanha na guerra do Afeganistão. Um porta-voz do príncipe classificou o incidente como "trivial". Mas a polícia letã deteve a garota e a acusou de ameaçar a vida de um dignitário estrangeiro, o que pode representar uma pena máxima de até 20 anos de prisão.