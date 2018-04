Garoto britânico torna-se pai aos 13 anos, diz jornal

Um menino de 13 anos tornou-se pai na Grã-Bretanha, segundo reportagem da edição desta sexta-feira, 13, do jornal The Sun. O garoto é um dos pais britânicos mais novos, e, segundo relatos, a mãe de seu filho tem 15 anos. A capa do jornal traz a foto de um menino com rosto ainda de criança segurando a mão de um bebê recém-nascido. O Reino Unido tem uma das taxas mais altas de gravidez em adolescentes na Europa, e a reportagem levantou debates sobre a questão. Dados mais recentes do governo mostram que cerca de 39 mil garotas com menos de 18 anos ficaram grávidas em 2006, sendo que mais de 7 mil desse total ficaram grávidas com menos de 16 anos. A rede BBC dedicou nesta sexta-feira parte de seu principal programa matinal de rádio à notícia do pai precoce.