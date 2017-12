Garoto de 10 anos atacado por tubarão nos EUA Um ataque de tubarão colocou um menino de dez anos em condição crítica. O garoto brincava no mar, a cerca de 15 metros da praia, no final da tarde deste sábado (horário local). Um tubarão, que segundo testemunhas teria dois metros e meio de comprimento, mordeu a perna direita da vítima, informam autoridades locais. O pai, que surfava nas proximidades, atacou o tubarão, batendo na cabeça do animal, que soltou a criança. O garoto foi hospitalizado, em estado crítico. Este é o primeiro ataque de tubarão no local nos últimos 30 anos.