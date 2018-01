Garoto de 16 anos é condenado a sete anos de prisão Um garoto de 16 anos foi sentenciado, nesta quinta-feira, a sete anos de detenção em um reformatório de jovens após ser declarado culpado de assassinar um colega de classe no ano passado. O assassino, que não teve seu nome revelado, disse chorando à corte, após a sentença ser ditada, que ele sabia que era culpado, mas acrescentou que "não pretendia matá-lo, nem passou pela minha mente que isso poderia acontecer". Promotores disseram que o garoto de 16 esfaqueou sua vítima duas vezes, e com tanta força que a lâmina atravessou o tórax do garoto de 14 anos. Os dois eram colegas de classe em uma escola politécnica na capital da Áustria. O motivo do assassinato ainda não está claro.