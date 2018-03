Garoto de 5 anos rouba chaves do carro e morre em acidente Enquanto a família dormia, um menino de 5 anos de idade roubou as chaves do carro da avó e dirigiu o veículo por cerca de 200 metros antes de bater. Ele morreu pouco depois. Joey Parsons andou por 500 metros debaixo de chuva, entrou no Ford Taurus 1992, engatou a marcha e manobrou até uma rua residencial, segundo a polícia. Logo em seguida, o carro virou para a direita, atingindo um veículo estacionado. Em seguida, virou para a esquerda, saltou o meio-fio e acertou uma árvore. Ainda não se sabe a que velocidade o carro ia. Joey foi encontrado caído junto ao pedal do acelerador. Ele morreu algumas horas mais tarde.