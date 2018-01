Garoto é o 19.º infectado com vírus H5N1 na Turquia Autoridades de saúde da Turquia anunciaram hoje que um garoto de 5 anos foi diagnosticado hoje com o mortal vírus H5N1 da gripe aviária, a 19ª pessoa infectada no país. Três já morreram. A irmão do garoto, de 12 anos, que morreu na manhã de hoje, testou negativo para o H5N1, segundo resultados preliminares, afirmou o Ministério da Saúde. Fatma Ozcan morreu no Hospital Universitário de Van com sintomas da doença. Segundo o médico que a atendeu, ela ficou doente após ter comido carne de uma ave contaminada e demorou para ser internada. Autoridades promoverão novos testes para confirmar se ela não foi vitimada pelo vírus mortal. Seu irmão de cinco anos está em estado grave. Não há indícios de transmissão de pessoas para pessoa da gripe aviária desde que foi diagnosticado o primeiro caso da doença na Turquia três semanas atrás.