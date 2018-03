Garoto francês morto por bomba da I Guerra Mundial Um adolescente francês foi morto, e duas crianças feridas, hoje, pela explosão de uma bomba de morteiro da I Guerra Mundial, informam bombeiros. O explosivo passou anos enterrado. As crianças estavam brincando com o projétil num pátio de Wettolsheim, no leste da França, quando ocorreu a explosão. Um menino de 14 anos morreu. Seu irmão mais novo teve uma perna amputada e outra criança também se machucou. Os bombeiros vasculharam a área em busca de mais bombas. Moradores da região ocasionalmente encontram velhos explosivos do tempo da guerra enterrados.