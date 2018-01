Garoto palestino de 7 anos é morto na Cisjordânia Um menino palestino de 7 anos foi morto neste sábado com um tiro na boca, disparado aparentemente de um veículo militar israelense no campo de refugiados de Balata, em Nablus (Cisjordânia), informaram fontes médicas palestinas. O Exército israelense garantiu que o garoto foi atingido por disparos de palestinos contra um de seus jipes. A mãe de Khaled Walweel disse que seu filho brincava num sofá no interior da casa deles quando caiu, atingido pelo projétil. "Corri até ele e vi pela janela um jipe israelense", contou ela chorando. Para ela, o filho foi atingido por soldados israelenses que disparavam contra um grupo de jovens que jogava pedras em seus veículos. O enterro ocorreu em Balata, acompanhado por mais de duas mil pessoas. Tropas israelenses haviam invadido o campo de refugiados em busca de um fugitivo, e foram recebidas a tiros por palestinos. O homem procurado escapou.