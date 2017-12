Garoto que acusou religioso de abuso será processado Promotores americanos acusaram hoje um garoto de 14 anos por ele ter dado falso testemunho de abuso sexual contra um religioso católico aposentado. Há duas semanas, o adolescente havia dito às autoridades que o monsenhor H. Charles Sewall teria abusado dele recentemente. Entretanto, os investigadores não encontraram evidências que comprovassem a acusação. Segundo o promotor Michael Arcuri, de Utica, Estado americano de Nova York, devido à idade do garoto, seu nome e seus motivos não serão divulgados. Sewall, de 67 anos, foi reitor na Academia Católica de Utica, que mais tarde se transformou na Escola Secundária Notre Dame, de 1967 a 1979. Ele também era vigário da diocese católica da região de Syracuse e passou 12 anos na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Utica, antes de se aposentar. No início desta semana, três homens processaram o religioso em uma ação de US$ 20 milhões alegando que ele os havia molestado quanto eram garotos, entre as décadas de 70 e 80. Em 3 maio, Sewall emitiu um comunicado no qual pedia desculpas, mas admitindo ter agido errado com apenas um adolescente no final dos anos 70. Ele disse também que pagou uma soma não revelada à vítima em um acordo feito em 1988.