Garoto que seria reencarnação do Buda reaparece no Nepal Um adolescente que, muitos acreditam, seria Buda reencarnado reapareceu numa floresta no sul do Nepal, depois de ficar desaparecido por meses, disseram autoridades. Ram Bahadur Banjan, 15 anos, tinha sido visto pela última vez em 11 de março numa floresta onde meditou por 10 meses, supostamente sem água e sem alimentos. Milhares de hindus e budistas iam ao local diariamente para vê-lo. Banjan havia sumido, sem explicação, do seu local de meditação, em meio às raízes de uma árvore onde ele permanecia com as pernas cruzadas, sem se mover e com os olhos fechados, em Bara, cerca de 160 km ao sul da capital Katmandu. O menino foi avistado por pastores na floresta, no domingo, e uma equipe da polícia foi averiguar na segunda-feira, informou uma autoridade administrativa local, Harihar Dahal. Muitos seguidores acreditam que Banjan seja a reencarnação de Sidarta Gautama, nascido não longe da floresta, no sudoeste do Nepal, na fronteira com a Índia, por volta de 500 a.C. e veio a se tornar o reverenciado Buda.