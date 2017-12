Garoto sofre queimaduras ao imitar "Os Simpsons", na Colômbia Um garoto de 11 anos sofreu queimaduras em 40% do corpo quando tentava imitar uma cena do desenho animado "Os Simpsons", na Colômbia. Ele está internado num hospital de Bucaramanga, em estado crítico. Segundo a edição eletrônica do jornal El Tiempo, de Bogotá, o menor espalhou gasolina em torno da sua casa para fazer um caminho de fogo, em Cerro Andes, uma aldeia rural na localidade de Carmem de Chucurí. O combustível "pegou fogo quando entrou em contato com um fogão a lenha que o pai do menino havia acendido para preparar alguns alimentos", acrescenta o jornal. Rafael Santamaría, pai do garoto, disse ao periódico que seu filho "gosta muito desse programa e que já tinha tentado imitar outros episódios com a ajuda de amigos". Nos últimos tempos, Santamaría havia proibido o garoto de assistir ao desenho e acredita que o filho tenha desobedecido de propósito.