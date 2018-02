Garoto testou negativo para ebola em Nova York

O menino voltou da Guiné com a família no sábado e se sentiu doente no domingo, quando seus país chamaram as autoridades. Agentes de resposta emergencial em trajes especiais levaram ele e a mãe para o Hospital Bellevue, em Manhattan.

Nesta segunda-feira, o garoto apresentou febre, mas testou negativo para o vírus. Ele será submetido a novos testes e será mantido no hospital até esses resultados serem liberados. A mãe do menino está bem.

Um médico que também esteve na Guiné continua em estado grave, porém estável, após testar positivo para ebola, na última semana. Ele estava tratando pacientes com o vírus. Fonte: Associated Press.