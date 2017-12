Garotos entregam-se à polícia em Idaho Os cinco garotos que desde a última terça-feira estavam entrincheirados em uma casa no interior do Estado norte-americano de Idaho acabam de se entregar à polícia. Os garotos, com idades entre 8 e 16 anos, estiveram conversando com dois negociadores, que seriam membros da família e amigos dos meninos, durante todo o dia de hoje. Um dos irmãos, de 15 anos de idade, já haviam se entregado às autoridades ontem. As crianças trancaram-se na casa quando sua mãe, JoAnn McGuckin, foi presa, acusada de abandono e maus-tratos. Seu pai faleceu no dia 12 de maio. A polícia se mantinha a distância porque acreditava que os garotos estavam armados, além de a casa estar protegida por cerca de 27 cães de guarda.