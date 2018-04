Garzón poderá continuar fiscalização de reforma judicial no Equador

QUITO - O juiz espanhol Baltasar Garzón, suspenso de sua autoridade pela Justiça espanhola, poderá continuar a fiscalizar a reforma judicial no Equador, segundo o Conselho de Participação Cidadã e Controle Social desse país.

Segundo a presidenta do conselho, Marcela Miranda, Garzón "não tem nenhum impedimento para que seja coordenador da fiscalização internacional que vigia a transformação judicial".

Ela explicou que, de acordo com o regulamento do conselho, o magistrado só perde seu poder de fiscalização por morte, renúncia, descumprimento com a norma, abuso de poder ou por falsificação de informação.

Desde novembro de 2011, Garzón participa de um grupo com outras personalidades latino-americanas que avalia a reforma judicial em curso no Equador, iniciada em julho do ano passado com a tomada de posse do Conselho do Judiciário Transitório.

A reforma é justificada pelo governo equatoriano como um meio para combater a insegurança pública, percebida como um dos principais problemas pela população.

O juiz espanhol, porém, recebeu críticas por ter ficado pouco tempo no Equador e realizar seu trabalho pela internet.