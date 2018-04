Garzón volta à cena em meio à crise política Um ano após ser condenado por ordenar gravações de conversas, em 2009, entre acusados do caso Gürtel e seus advogados, o jurista espanhol Baltasar Garzón volta à cena na Espanha, enquanto a crise política envolvendo o governo do Partido Popular (PP) aumenta. O caso envolve uma trama de corrupção, na qual integrantes da quadrilha Gürtel teriam subornado pessoas do PP, e lavagem de dinheiro em locais governados pelo partido.