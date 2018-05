Gás tóxico é achado em prédio da ONU em NY A ONU descobriu ontem num de seus prédios de escritórios em Nova York uma caixa com amostras de fosgênio, usado em armas químicas. O gás não traz risco imediato, disseram funcionários. As amostras teriam sido recolhidas no Iraque e deixadas por engano no arquivo da comissão que supervisionou o desarmamento iraquiano nos anos 90.