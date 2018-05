Gasoduto do Sinai explode durante ataque Um gasoduto próximo à fronteira do Egito com Israel explodiu ontem durante um ataque de homens armados. As chamas formaram uma "torre" no céu do Sinai, ao sul de El-Arish e obrigaram a interrupção do abastecimento de gás natural a Israel. O ataque de ontem foi o segundo sofrido em um mês pelo mesmo gasoduto. Na ação anterior, a gangue não conseguiu detonar os explosivos que armara no local.