Gasoduto explode no Egito e cessa fornecimento de gás Uma explosão em um gasoduto na Península do Sinai, no Egito, interrompeu o fornecimento de gás natural para Israel, Jordânia e outros países da região pela segunda vez em três meses. Não há informação sobre feridos, de acordo com a agência de notícias AFP, que citou fontes oficiais locais. A duração da interrupção ainda é incerta, mas uma paralisação prolongada nas operações do gasoduto poderá forçar os consumidores do gás a buscar óleo combustível ou diesel no mercado à vista.