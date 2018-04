Gasto militar levará Norte ao colapso, diz Coreia do Sul A empobrecida Coreia do Norte poderá provocar o próprio colapso se continuar a destinar as escassas reservas nacionais para seu programa de armas nucleares e para os militares, alertou hoje o conselheiro de segurança nacional da Coreia do Sul, Chun Yung-woo. É raro que um funcionário do governo sul-coreano faça este tipo de comentário, mesmo com a tensão que permanece entre os dois vizinhos.