Gata de Bush causa mal-estar diplomático Nacionalistas protestaram nesta quinta-feira diante do consulado americano em Bombaim, na Índia, dizendo que o nome da gata do presidente George W. Bush - "India" - era um insulto e não deveria estar no site da Casa Branca. "Senhor presidente, não cometa esse engano. Os indianos são leões e não gatos", diziam cartazes erguidos diante do consulado por 30 ativistas do Partido Bharatiya Janata. "Consideramos isso uma ofensa, e o site deveria ser corrigido", disse Mangal Prabhat Lodha, um deputado estadual que é membro do partido. "Acontece que vimos o site em que a gata de Bush era apresentada ao lado dos outros membros da família Bush. Foi quando descobrimos que ela se chama ´India´", disse Lodha. "Não, nós não queremos que o nome seja mudado. Só queremos que ele não seja mencionado no site da Internet", acrescentou Lodha. O deputado redigiu uma carta oficial de protesto dirigida ao consulado e prometeu enviá-la para a Casa Branca. O site da residência do presidente americano -http://whitehouse.gov/president/ - contém um pequeno resumo sobre Bush e apresenta sua mulher, suas duas filhas e os animais de estimação da família - dois cachorros e um gato.