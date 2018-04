Gates alerta sobre falta de estratégia com Irã O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, advertiu que o governo não possui uma política eficaz de longo prazo para responder às ambições nucleares do Irã. Segundo o jornal "The New York Times", o memorando secreto enviado para a Casa Branca em janeiro foi um "alerta" para a possibilidade de Teerã obter uma arma nuclear, pedindo pela criação de uma estratégia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.