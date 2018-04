Gates critica fim da lei contra gays no Exército

O secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, alertou ontem para os problemas que o país pode ter com a interrupção "abrupta" da política conhecida como "Don"t Ask, Don"t Tell", que permite a expulsão de homossexuais assumidos das Forças Armadas. Na terça-feira, a juíza federal Virginia Phillips, da Califórnia, ordenou que os militares deixem de aplicar a lei. "Eu acho que essa é uma ação que deveria ter sido tomada pelo Congresso e de maneira gradual", disse. "Ela terá enormes consequências para nossas tropas."