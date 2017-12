Gates diz ter provas de envolvimento militar do Irã no Iraque Números de série e marcas em explosivos usados no Iraque oferecem uma "boa evidência" de que os iranianos estão abastecendo militantes no país com armas e tecnologia, afirmou nesta sexta-feira o secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates. Oferecendo pela primeira vez em público detalhes das supostas provas colhidas por seus militares, Gates disse: "Acho que existem alguns números de série, podem haver algumas marcas em alguns fragmentos de projéteis que encontramos", que apontam para o Irã. Ao mesmo tempo, entretanto, ele afirmou ter ficado surpreso com a prisão de iranianos em recentes buscas promovidas pelas tropas americanas no Iraque. Na semana passada, Gates dissera que militares dos EUA em Bagdá iriam informar repórteres sobre o que é sabido a respeito do envolvimento iraniano no Iraque, mas ele e outros oficiais intervieram para adiar a apresentação a fim de garantir que a informação oferecida fosse correta. Falando a repórteres numa conferência de ministros da Defesa da Otan, Gates comentou: "Não acho que foi uma surpresa o fato de os iranianos estarem realmente envolvidos, acho que a surpresa foi termos na verdade pego alguns." Ele e outras autoridades americanas disseram durante algum tempo que iranianos, e possivelmente o governo do Irã, providenciaram tecnologia em armas e explosivos a insurgentes do Iraque. O governo americano acusa o Irã de tentar interferir no Iraque e lança suspeitas sobre os objetivos do programa nuclear conduzido por Teerã. A República Islâmica afirma ter apenas finalidades civis. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ordenou aos soldados americanos que ajam contra iranianos suspeitos de colaborarem com a insurgência iraquiana e enviou um novo porta-aviões ao Golfo Pérsico como forma de alerta ao Irã. Mais de 3.000 americanos morreram no Iraque em aproximadamente quatro anos de guerra. A administração de Bush prometeu explicações detalhadas das alegações que o Irã está contribuindo com a violência ou a instabilidade no Iraque, mas não liberou o dossiê ainda. A secretária de Estado, Condoleezza Rice, e outras autoridades têm encarado questões dos legisladores sobre a força das evidências e dos paralelos que a administração atribui sobre o Iraque antes da invasão de 2003. "Sob as circunstâncias e dada a atenção que isso tem conseguido, nós queremos ter certeza de que daremos a vocês a melhor informação possível, mas fazer isso de um modo que não comprometa fontes e métodos, que não faça tudo mais difícil para lidarmos com a situação", disse Tom Casey, porta-voz do Departamento de Estado. EUA pedem tropas EUA e líderes militares da Otan, em recentes meses, pediram repetidamente aos membros da aliança para mandar reforços e suspender restrições onde suas tropas podem servir. Na quinta-feira, Gates assegurou ter recebido pequenas ofertas de algumas nações, mas encontrou resistências de aliados-chave. França e Alemanha estão questionando a decisão de enviar mais soldados, enquanto Espanha, Itália e Turquia também estão incertos quanto ao assunto. "Quando os russos estavam no Afeganistão, possuíam 100.000 soldados e não venceram", disse o ministro da Defesa da Alemanha, Franz Josef Jung, a repórteres. A Lituânia, que já possui 130 soldados em solo afegão, ofereceu enviar um número não especificado de forças especiais, ajudando a preencher uma recente queda importante.