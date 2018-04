Gates diz ver chance de melhor relação com a Rússia O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, afirmou hoje que vê chance de uma relação melhor entre seu país e a Rússia com a nova administração na Casa Branca. Contudo, advertiu de que Moscou está tentando "ganhar dos dois lados" ao oferecer apoio no Afeganistão e ao mesmo tempo minar os esforços dos EUA naquele país. Gates firmou um novo acordo de cooperação militar com a Polônia hoje, formalizando os laços entre as forças de operação especial dos dois países. O secretário elogiou a disposição da Polônia para enviar tropas para locais difíceis, entre elas os 1.600 soldados no Afeganistão. A Polônia é o local onde os EUA planejam instalar um sistema antimísseis contra o qual a Rússia protesta. Nem Gates nem o ministro da Defesa, Bogdan Klich, mencionaram esse fato durante a cerimônia de assinatura do acordo. Os Estados Unidos argumentam que o sistema antimísseis no Leste Europeu não é voltado contra a Rússia, mas contra um eventual ataque do Irã. Porém Moscou não aceita essa iniciativa e ameaça instalar mísseis em Kaliningrado caso os EUA levem o plano adiante. A tensão entre os países cresceu por causa da breve guerra entre a Rússia e a Geórgia, no ano passado. Há tentativas de diminuir a tensão bilateral desde a posse de Barack Obama como presidente dos EUA. Otan O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jaap de Hoop Scheffer, disse hoje que é necessária uma nova doutrina da aliança para lidar com desafios não previstos antes pelos seus membros. Entre eles, segundo Scheffer, estão o terrorismo, os ataques cibernéticos e os efeitos das mudanças climáticas. O secretário-geral apontou que é necessária uma nova estratégia também para lidar com a missão no Afeganistão. A aliança tinha 19 membros em 1999, quando foram planejadas as diretrizes atualmente em vigor. Com a entrada prevista de Croácia e Albânia, em um encontro entre os dias 3 e 4 de abril para marcar os 60 anos da Otan, a organização chegará a 28 membros.