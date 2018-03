Gates perde US$ 10 bilhões, mas continua o mais rico do mundo O dono do Microsoft, o norte-americano Bill Gates, apesar da crise do setor tecnológico e perdas de mais de US$ 10 bilhões em seu patrimônio (de US$ 52,8 bilhões no início de 2002 para US$ 40,7 bilhões em 2003), voltou a ostentar o título de homem mais rico do planeta. O número um da gigante da informática lidera a classificação da revista norte-americana Forbes. Uma novidade da lista é a presença do premier italiano, Silvio Berlusconi. Com um patrimônio de US$ 5,9 bilhões, Berlusconi se encontra em 45º lugar da lista dos homens mais ricos do mundo. A seguir a lista dos 10 primeiros bilionários do planeta para a Forbes, com sua fortuna em bilhões de dólares: 01) Bill Gates, Microsoft (EUA) 40,7 02) Warren Buffett (EUA) 30,5 03) Kark e Theo Albrecht (Alemanha) 25,6 04) Paul Allen, Microsoft (EUA) 20,1 05) Alwaaled Bin Talal Alsaud (EUA) 17,7 06) Larry Ellison, Oracle (EUA) 16,6 07) Jim Walton, Wal-Mart (EUA) 16,5 08) John Walton, Wal-Mart (EUA) 16,5 09) Alice Walton, Wal-Mart (EUA) 16,5 10) Robson Walton, Wal-Mart (EUA) 16,5