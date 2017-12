Gates presta juramento como secretário da Defesa dos EUA O ex-diretor da CIA Robert Gates prestou o juramento oficial como secretário de Defesa dos Estados Unidos nesta segunda-feira, substituindo o chefe do Pentágono Donald Rumsfeld, que foi criticado pela maneira como conduziu a guerra do Iraque. Gates prestou o juramento junto ao chefe da Casa Civil da Casa Branca, Joshua Bolton, disse uma porta-voz do governo. Nesta segunda-feira, o presidente dos EUA, George W. Bush, participa da cerimônia de posse de Gates no Pentágono às 16h15 (horário de Brasília). Gates, de 63 anos, foi diretor da CIA de 1991 a 1993, durante a administração do pai de Bush. Ele disse a um painel do Senado norte-americano que os Estados Unidos não estavam vencendo a guerra no Iraque e alertou que o Oriente Médio pode explodir em violência. Bush aceitou a renúncia de Rumsfeld após as eleições de novembro, nas quais o Partido Republicano, sua legenda, perdeu o controle da Câmara e do Senado, em grande parte devido ao descontentamento do povo sobre a condução da guerra no Iraque. Ele estava no cargo desde janeiro de 2001, tornando-se o secretário de Defesa dos EUA a ficar na posição pelo segundo maior período.