Gates: 'Situação de segurança no Haiti permanece boa' O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, disse hoje, durante entrevista coletiva, que "a situação de segurança (no Haiti) permanece boa". Ele citou que houve apenas relatos sobre "saques menores". O secretário de Defesa afirmou que é vital que alimentos e água sejam entregues rapidamente. Com isso, as pessoas não "entrarão em desespero, que gerará violência".