Gato sobrevive após passar 30 minutos em motor de carro

Único dano sofrido pelo animal foi a perda de algumas unhas

Um gato que se escondeu embaixo do capô de um carro para se aquecer sobreviveu a uma viagem de 30 minutos com o motor ligado, quando sua dona, de Anglesey, no País de Gales, usou o carro para ir ao trabalho.

O gato, chamado Giggs, só foi descoberto pela dona depois que seus colegas de trabalho escutaram miados vindos de dentro do carro.

"Quando me disseram ter ouvido ruídos vindos do carro, achei que estavam brincando comigo", disse a dona do gato, Cerian Griffith, de 21 anos. "Até que a minha mãe me mandou uma mensagem de texto dizendo que o gato havia desaparecido (de casa)."

Quando ela abriu o capô do carro, a cabeça de Giggs "apareceu". "Não tenho ideia de quantas vidas ele tem, mas essa viagem deve ter lhe custado umas três", brincou Griffith.

"Ele estava simplesmente sentado", agregou a dona. "Não entendo como ele conseguiu se manter ali (por tanto tempo)."

Griffith afirmou que o único dano sofrido pelo gato foi ter perdido algumas de suas unhas.

Depois do episódio, Giggs, que já tem 13 anos de idade, voltou a se esconder junto ao motor do carro, mas foi descoberto pela dona antes que ela ligasse o carro.