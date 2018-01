Gaviria supervisionará coleta de assinaturas na Venezuela O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), César Gaviria, anunciou hoje que visitará a Venezuela no final do mês para acompanhar pessoalmente o processo de coleta de assinaturas em apoio a um referendo para encurtar o mandato do presidente Hugo Chávez. Segundo o representante da OEA Fernando Jaramillo, a partir da próxima semana, uma missão da organização americana chegará a Caracas para iniciar os preparativos das atividades de observação. Consultado sobre as ameaças de possíveis distúrbios violentos que poderiam ocorrer durante a coleta de assinaturas, Jamarillo disse que "a responsabilidade inicial pelo bom andamento do processo é do Centro Nacional Eleitoral, mas a responsabilidade é de todos os venezuelanos". Chávez a alguns membros de seu governo denunciaram que grupos opositores estariam preparando "atos terroristas" para executá-los durante a coleta de assinaturas, que está prevista para ocorrer entre 28 de novembro e 1º de dezembro.