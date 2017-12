Gays de Taiwan exigem direitos iguais Cerca de 3 mil homossexuais e simpatizantes participaram hoje de uma passeata do orgulho gay em Taipé, Taiwan, para reivindicar igualdade de direitos com os heterossexuais. Eles cobraram do presidente Chen Shui-bian a promessa de legalização do casamento homossexual. "O presidente promoveu, em 2001, uma Ata Básica de Direitos Humanos que legaliza a união entre gays e a adoção de crianças, mas não a transformou em lei" disse o escritor Hsu You-sheng. Se a lei fosse aprovada, Taiwan seria o primeiro país asiático a permitir o casamento gay.