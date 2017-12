Gays palestinos participam de parada em Israel Alguns homossexuais palestinos chegaram clandestinamente a Tel Aviv para participar da Parada do Orgulho Gay, organizada hoje por grupos de gays e lésbicas israelenses. De acordo com um dos organizadores, a intenção é a de que a festa seja baseada "no espírito de fraternidade e tolerância". Ativistas de esquerda vestidos de preto abriram a marcha, da qual participaram dezenas de milhares de pessoas. Além de temas ligados aos direitos dos homossexuais, alguns cartazes diziam "Não há orgulho na ocupação militar". As ruas do centro de Tel Aviv estavam sendo vigiadas por centenas de policiais, para evitar que o evento seja alvo de atentados palestinos, como o ocorrido no início do mês em uma discoteca da cidade. Os homossexuais israelenses, de toda forma, mostraram otimismo, convidando à manifestação alegres conjuntos de bailarinas e drag queens para animar a parada.