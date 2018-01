Gays republicanos protestam contra proposta de Bush Um grupo de homossexuais republicanos que apoiaram George W. Bush nas eleições de 2000 patrocinará uma campanha publicitária contra a proposta do presidente de emendar a Constituição para proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A peça publicitária - de 30 segundos e que irá ao ar amanhã (11) em vários Estados - foi criada pelo Grupo dos Republicanos Homossexuais (conhecido em inglês como "Log Cabin Republicans"), que conta com cerca de 1 milhão de simpatizantes. O anúncio mostra imagens de um debate realizado há quatro anos durante o qual o vice-presidente Dick Cheney diz: "As pessoas devem ser livres para ter qualquer relação". Cheney diz também que "não acredito que deva haver uma política federal sobre este tema". Depois dessas palavras, aparece na tela uma frase que diz: "Estamos de acordo". Na semana passada, Cheney, que tem uma filha abertamente lésbica, disse que agora apoia a proposta do presidente de incluir na Constituição uma emenda que declare que o casamento é uma união apenas entre "um homem e uma mulher". Os republicanos que lutam contra a posição de Bush já levantaram cerca de US$ 1 milhão para sua campanha. O anúncio poderá ser visto em vários Estados, tais como Flórida, Minnesota Novo México, New Hampishire e Wisconsin.