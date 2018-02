Gaza: cessar-fogo está sendo cumprido, diz Israel

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Israel disse que o novo cessar-fogo com o grupo militante Hamas está sendo cumprido em Gaza, um dia depois que os dois lados concordaram em retomar as negociações no Cairo.

O Exército de Israel informou que não há vestígios de que foguetes tenham sido disparados contra o seu território a partir de Gaza e que os militares não investiram contra qualquer alvo da região desde o início da trégua, às 18h (de Brasília, 0h local).

O cessar-fogo permite que as negociações sobre uma trégua de longo prazo seja retomada para acabar com os intensos combates contra Gaza, que já mataram 1,9 mil palestinos. Do lado israelense, 67 pessoas morreram.

Os negociadores palestinos estão pressionando por um fim ao bloqueio de Gaza, enquanto Israel quer que todos os militantes do Hamas se desarmem. Fonte: Associated Press.