Gbagbo ameaça retaliar com expulsão de embaixadores O presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, ameaçou expulsar embaixadores dos países que, a pedido do seu rival Alassane Ouattara, tenham descredenciado embaixadores do seu governo no exterior. Gbagbo, derrotado nas eleições presidenciais de novembro, se recusa a deixar a presidência do país africano e transferi-la a Ouattara, atitude que provocou um impasse político e levou a críticas da comunidade internacional.