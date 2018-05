Gbagbo é preso na Costa do Marfim, diz França

Segundo o presidente francês, Nicolas Sarkozy, esse ataque foi uma represália contra ataques ao pessoal da ONU, missões diplomáticas estrangeiras e civis. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e Sarkozy autorizaram os ataques, iniciados na noite de ontem. Eles acusam Gbagbo de seguir usando artilharia pesada contra civis.

Gbagbo perdeu há mais de quatro meses o segundo turno das eleições presidenciais no país para Ouattara. No entanto, ele se recusa a deixar o poder. Durante as últimas duas semanas, Gbagbo perdeu o controle de praticamente todo o país do oeste da África. Forças leais a Ouattara varreram tropas governamentais a partir do norte e oeste, chegando até Abidjã, capital comercial da Costa do Marfim. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.