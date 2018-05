Gbagbo é transferido de hotel

ABIDJÃ - O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, declarou nesta quarta-feira, 13, que Laurent Gbagbo foi transferido do hotel em Abidjã, onde estava desde sua detenção na segunda-feira, 11. As declarações foram feitas durante uma entrevista coletiva.

Veja também:

Imagens dos conflitos na Costa do Marfim

Infográfico: Entenda a crise marfinense

Ouattara disse que Gbagbo está em algum lugar seguro do país. Segundo o presidente, será dado a Gbagbo "todo o respeito devido a um ex-chefe de Estado".

A ministra de Direitos Humanos do governo de Ouattara, Ahoussou Jeannot Kouadio, divulgou um comunicado dizendo que "até a abertura das investigações judiciais, Laurent Gbagbo e alguns de seus companheiros estão obrigados a submeter-se a uma medida de prisão domiciliar". No comunicado, a ministra não deu detalhes sobre o local em que o presidente deposto ficará detido.

Antes de deixar o hotel, Gbagbo recebeu a visita de um chefe da missão da Organização das Nações Unidas (ONU) na Costa do Marfim. Choi Youn-Jin assegurou que a organização contribuirá para garantir a proteção e um tratamento digno ao ex-presidente.

Com Efe