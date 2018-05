Gbagbo é transferido, mas está na Costa do Marfim

"Enquanto falo com vocês, o sr. Laurent Gbagbo não está mais no Hotel Golf, ele está na Costa do Marfim, bem seguro", disse Ouattara. "O sr. Laurent Gbagbo é um ex-chefe de Estado, ele deve ser tratado com consideração", afirmou.

Ouattara disse ainda que a Costa do Marfim, principal produtor de cacau do mundo, irá retomar a exportação desse produto imediatamente, após as sanções internacionais impostas contra Gbagbo serem retiradas. As informações são da Dow Jones.