Gbagbo rejeita pedidos de nigeriano para deixar poder

Obasanjo, que chegou sem aviso no final de semana, movimentou-se várias vezes entre o palácio presidencial e o hotel, do outro lado da cidade, onde Alassane Ouattara, vencedor da eleição reconhecido internacionalmente, está abrigado.

Embaixadas estrangeiras ordenaram que a maioria de seus funcionários deixe o país na medida em que o sentimento na Costa do Marfim contrário ao ocidente aumenta. O regime de Gbagbo continua a usar as emissoras de comunicação estatais para denunciar a "conspiração franco-americana" por trás dos pedidos para que deixe o poder.

Hoje, a embaixada dos Estados Unidos reuniu-se com seus cidadãos e pediu a eles que deixem o país enquanto os voos comerciais ainda estão disponíveis, advertindo que a embaixada não será capaz de retirá-los de suas casas se a violência se espalhar. Gbagbo se recusa a deixar o poder embora os resultados divulgados pelo conselho eleitoral do país mostrem que ele perdeu por uma margem de nove pontos porcentuais para Ouattara.

Nos últimos dias, o presidente ordenou que o Exército sitiasse o Hotel Golf, onde Ouattara e seu grupo se refugiaram, impondo um bloqueio. A única forma de entrar e sair do local agora é de helicóptero.

O propósito da visita de Obasanjo foi entregar uma mensagem da comunidade internacional com o maior vigor possível e oferecer a Gbagbo um exílio fora do país, além de remuneração caso ele decida deixar o governo, informou um conselheiro de Ouattara que resumiu as discussões.

O conselheiro, que falou em condição da anonimato, também disse que Obasanjo repetiu a ameaça a Gbagbo de que ele pode ser retirado militarmente se não deixar o poder. O bloco de 15 países africanos, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS) ameaçou realizar uma intervenção militar se as negociações fracassarem. As informações são da Associated Press.