Geithner pede capitalização mais 'rápida e agressiva dos bancos'

Durante almoço organizado pelo Instituto de Finança Internacional (IIF), Geithner afirmou que os novos fundos de socorro, como o modelo a ser definido pela Europa nos próximos dias, não podem ser considerados substitutos da necessária capitalização das instituições financeiras. Ele disse não ser a questão fiscal o único desafio dos países europeus. Outro desafio é fazer com que as economias maiores da região e relativamente mais fortes neste momento se tornem fontes de crescimento dos países mais pressionados pelos mercados.

Geithner não citou a Alemanha, principal alvo de sua declaração. Conforme receitou, "o melhor caminho" para evitar o alastramento da crise está no "compromisso da Europa em fazer mais do que o necessário". Horas antes, em entrevista à rede de televisão CNBC, o secretário do Tesouro americano defendeu que o novo fundo a ser construído pelos europeus seja "maior do que o existente hoje".

Nos dias 1 e 2, os países europeus deverão decidir a combinação entre o Mecanismo de Estabilização Europeu (ESM), cujas operações começam em julho, e o Fundo Europeu de Estabilização Financeira (EFSF), a ser extinto no mesmo mês. Essa iniciativa faria do ESM um instrumento mais poderoso de socorro aos países mais afetados pela crise da dívida, com quase US$ 1 trilhão./ D.C.M.