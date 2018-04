Geithner trata questão cambial com vice-premiê chinês

No encontro, ocorrido na cidade portuária de Qingdao, Geithner e Wang trocaram pontos de vista sobre as relações entre EUA e China e discutiram preparativos para a reunião de líderes do G-20 - grupo das 20 maiores economias do mundo -, marcada para 11 e 12 de novembro.

Pequim está sob pressão de Washington para flexibilizar sua política cambial, que, segundo a Casa Branca, estaria inflando o superávit comercial da China e eliminando empregos nos EUA. Em 30 de setembro, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um projeto de lei que permitirá a Washington sancionar países que manipulem suas moedas com o intuito de obter vantagens comerciais. A proposta deverá ser votada pelo Senado depois das eleições de novembro.

Planos para o encontro entre Geithner e Wang foram anunciados no sábado, durante reunião dos ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais do G-20 em Gyeongju, Coreia do Sul. Na ocasião, os participantes da reunião se comprometeram a evitar a manipulação cambial.

"Países com taxas de câmbio significativamente desvalorizadas se comprometeram a migrar para sistemas cambiais mais orientados pelo mercado, que reflitam os fundamentos econômicos, como a China está fazendo agora", afirmou Geithner no sábado.

Em junho, a China anunciou que flexibilizaria sua taxa de câmbio, mas o yuan se valorizou apenas 2% nos três meses seguintes. A valorização da moeda chinesa, no entanto, ganhou força desde que o projeto de sanção foi aprovado na Câmara dos Representantes.