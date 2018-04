Gelo impede navegação no Rio Danúbio Grossas camadas de gelo estão impedindo a navegação no Rio Danúbio - o segundo maior da Europa - da Croácia até sua desembocadura, no Mar Negro. A Romênia informou que seu delta está coberto de gelo. Na Hungria, onde a passagem não tinha sido prejudicada, espera-se que o Danúbio congele neste fim de semana na capital, Budapeste, o que não ocorre há 25 anos.