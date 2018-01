Gemalto confirma invasão do sistema, mas diz que códigos não foram afetados A Gemalto, companhia holandesa de telecomunicações, afirmou que os departamentos de Inteligência dos EUA e do Reino Unido podem ter sido responsáveis por uma "invasão sofisticada" em seu sistema há alguns anos, mas negou que a invasão, denunciada pelo site The Intercept no dia 19 de fevereiro, comprometeu os códigos criptografados nos chips de bilhões de telefones celulares ao redor do mundo.