Gêmea siamesa entra em estado crítico na Guatemala María de Tereza Quiej Alvarez, uma das siamesas que nasceram unidas pelo crânio e foram separadas com êxito em uma operação num hospital de Los Angeles, EUA, encontra-se hospitalizada em estado crítico devido a uma infecção no cérebro, confirmaram nesta sexta-feira fontes médicas guatemaltecas. O pediatra Ludwig Ovalle, um de seus médicos, informou à Associated Press que a menina se encontra na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital privado da capital da Guatemala, depois de sofrer uma intervenção cirúrgica em 15 de abril, devido a uma infecção em uma válvula colocada em seu cérebro. Segundo Ovalle, a válvula havia sido colocada em outubro em razão de complicações que a menina apresentou após ser separada da irmã, em setembro. O dispositivo drenava o excesso de líquido cefalorraquiano. María de Teresa e sua irmã María de Jesús nasceram em 25 de julho de 2001 em um pequeno hospital de Mazatenango, cerca de 180 km a sudoeste da Cidade da Guatemala. Meses depois, com ajuda de organizações humanitárias, foram levadas ao hospital Mattel de Los Angeles, onde uma equipe médica as separou com êxito, em uma cirurgia que durou 24 horas.