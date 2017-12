Gêmea volta a Malta após cirurgia de separação Os pais da gêmea siamesa sobrevivente foram autorizados hoje a levar o bebê de volta para casa, na ilha de Malta, sete meses após a cirurgia de separação que causou a morte da gêmea mais fraca. O bebê sobrevivente - conhecida pelo apelido de Jodie e agora foi identificada como Gracie Attard - foi separado de sua irmã em novembro, numa maratona cirúrgica de 20 horas no hospital Saint Mary, em Manchester. O caso gerou um polêmico debate sobre se as duas eram dois indivíduos separados e se era errado acelerar a morte de uma para salvar a outra criança. A irmã mais fraca - cujo nome real era Rosie, mas era conhecida como Mary - não tinha nenhuma chance de sobreviver. As meninas nasceram no dia 8 de agosto do ano passado com espinha em comum que as deixava ligadas pelo abdome, mas os órgãos de Rosie não eram desenvolvidos e os médicos acreditavam que Gracie não aguentaria os dois corpos por muito tempo. Os médicos apelaram à Corte Britânica para obter permissão para a cirurgia, uma vez que os pais das gêmeas, católicos fervorosos, eram contra o procedimento. O hospital informou que o progresso de Gracie é encorajador e que ela será uma pessoa normal, com habilidade de andar e inclusive de ter filhos.