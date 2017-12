Gêmeas Bush se transformam em heroínas dos jovens As filhas do presidente dos Estados Unidos, as gêmeas Bush, estão se transformando para milhões de jovens norte-americanos em heroínas de uma silenciosa rebelião contra as leis que impedem os menores de 21 anos de comprar ou consumir bebidas alcoólicas em público. "O que ocorreu a Jenna e a Barbara é a prova do absurdo do sistema: temos todas as responsabilidades de um adulto, mas nem todos os privilégios", afirmou Asia Allen, uma residente de Boston de 18 anos, em solidariedade com as filhas de Bush. As gêmeas Barbara e Jenna foram surpreendidas pela polícia em um bar de Austin enquanto tentavam comprar ilegalmente bebidas alcoólicas. George W. Bush, então governador do Texas, ele mesmo um alcoólatra "arrependido", foi quem assinou a lei de 1997 que agora castiga suas filhas. Para muitos jovens dos EUA, a odisséia judicial das gêmeas é o espelho de uma frustração comum: a de sábado à noite, quando as cédulas de identidade falsas constituem uma rotina, embora os jovens que as utilizam não apareçam na primeira página dos jornais nem são surpreendidos cometendo o delito. "A única razão para que as jovens fossem castigadas é porque elas são filhas do presidente", afirmou Emerald Gravel, um aluno da Northeastern University. Para a mídia, no entanto, o fato era demasiado saboroso para deixá-lo de lado como ocorreu há um mês, quando Jenna foi multada por posse ilegal de bebidas alcoólicas. Se em abril a notícia foi ignorada pela imprensa, desta vez invadiu as primeiras páginas com títulos sarcásticos: "Jenna and tonic (um trocadilho com gin e tônica)", foi a manchete do tablóide New York Post. Por sua vez, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, invocou para as "primeira filhas" o direito à privacidade. Mas para muitos jornalistas que haviam se contido depois do primeiro incidente de Jenna, desta vez foi impossível não comentar o assunto. "Como filhas do presidente têm direito a uma zona de privacidade e a imprensa não deve persegui-las. Mas se repetidamente cometem erros e dão desgosto a seus pais, são notícia", explicou o chefe de redação em Washington do Daily News.