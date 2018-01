Gêmeas de Bush estiveram em festa com maconha, diz ator Os escândalos envolvendo Bábara e Jenna Bush não páram. Agora, o ator Ashton Kutcher, astro de ?Recém Casados?, em uma entrevista a revista ?Rolling Stones?, contou que em uma festa em sua casa, há um ano e meio, viu as gêmeas do presidente dos EUA, George W. Bush envoltas em uma nuvem de fumaça de maconha. Kutcher foi suficientemente vago para não especificar se Bárbara e Jenna Bush fumaram a erva, mas descreveu uma cena em que as irmãs se trancaram em um quarto com um amigo que estava fumando, enquanto um agente do Serviço Secreto aguardava do lado de fora. ?Não foi dito o que foi fumado ou se foi fumado?, disse a porta-voz de Kutcher, Leslie Sloane. No entanto o ator não se retratou de sua versão. Não é a primeira vez em que as filhas do presidente dos EUA são protagonistas de situações polêmicas. Há algumas semanas atrás, revistas dos país disseram ter um vídeo em que Bárbara corre nua entre os jardins da Universidade de Yale.